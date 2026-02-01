Una giovane di 24 anni ha raccontato su TikTok di essere stata molestata e aggredita a Firenze durante la notte. La ragazza dice di aver rischiato la vita e si domanda come sia possibile che una cosa del genere possa accadere in una città che ama. Il suo video ha fatto rapidamente il giro dei social, lasciando molti a chiedersi cosa stia succedendo nelle strade del capoluogo toscano.

Firenze, 1 febbraio 2026 – “Amo Firenze, ma stanotte Firenze non mi ha amata”. Comincia così il racconto choc che la ragazza di 24 anni molestata e aggredita a Firenze ha affidato a un video pubblicato su TikTok. La giovane mostra il suo volto segnato: lividi, graffi, un occhio nero, il naso rotto, le lacrime davanti allo specchio. Sono le immagini successive alla violenta aggressione avvenuta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio in via Valfonda, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella. “Naso rotto perché ho detto no”. Aggredita e picchiata alla stazione: “Due angeli mi hanno salvata” “Un uomo ha deciso che il mio corpo era un oggetto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Stanotte Firenze non mi ha amata”. Il racconto choc della ragazza aggredita: “Non è normale rischiare la vita a vent’anni”

