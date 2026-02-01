Spose bambine il gazebo della Lega al mercato | Nessuna tradizione giustifica un crimine

I membri della Lega sono comparsi ieri mattina a Piazza Loggia, allestendo un gazebo per una campagna di sensibilizzazione. La loro presenza arriva in risposta al reportage di Fuori dal Coro sulle spose bambine. Tra i passanti, i politici hanno spiegato che nessuna tradizione può giustificare un crimine del genere, e hanno sottolineato l’importanza di contrastare questa pratica. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con alcuni cittadini che si sono fermati a parlare con i rappresentanti del partito.

Volantini e gazebo per la campagna di sensibilizzazione annunciata dal Carroccio. Rolfi: "La Loggia prenda le distanze dalle dichiarazioni dell'imam" Come promesso, la Lega è andata al mercato. Ieri mattina, tra i passanti e i banchi di Piazza Loggia, il gazebo del Carroccio ha ufficialmente aperto quella che il partito definisce "una campagna di sensibilizzazione necessaria": l'iniziativa è la risposta diretta al reportage di Fuori dal Coro, le cui immagini avevano mostrato un sedicente imam bresciano giustificare i matrimoni con minori, innescando in città una bufera che non si è ancora del tutto sopita.

