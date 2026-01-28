Spose bambine Frattini alla Lega | Strumentalizzazione vile e oltraggiosa

Il Comune di Brescia risponde duramente alla polemica della Lega sui matrimoni forzati nelle comunità islamiche. Dopo le dichiarazioni delle ultime ore, l’amministrazione comunale definisce “vile e oltraggiosa” la strumentalizzazione della vicenda. La discussione si accende e i toni si alzano, mentre si cerca di chiarire che si tratta di un problema sociale e non di un attacco alle comunità.

Dopo il servizio di Fuori dal Coro, la replica dell’assessora alle Pari Opportunità alle accuse del Carroccio su integrazione e controlli La presa di posizione del Comune di Brescia sulla polemica alzata dalla Lega sul tema dei matrimoni forzati nella cultura islamica arriva nel giro di poche ore, ed è al vetriolo. Nelle scorse ore il partito si era espresso sul servizio trasmesso lunedì dalla trasmissione televisiva Fuori dal Coro, chiedendo un intervento immediato dell'amministrazione comunale e rilanciando il tema dei controlli sui centri culturali islamici. La replica di Palazzo Loggia è durissima e respinge al mittente ogni accusa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Spose Bambine Italia Fuori dal Coro, Giordano tra spose bambine e ladri di case Stasera, domenica 25 gennaio, torna su Rete 4 “Fuori dal Coro” con Mario Giordano. La proposta di legge di FdI, Kelany: stop a finanziamenti occulti e tolleranza zero su spose bambine e velo La proposta di legge di FdI mira a rafforzare la trasparenza nei finanziamenti pubblici, contrastando finanziamenti occulti e pratiche inadeguate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Spose Bambine Italia Spose bambine, Frattini alla Lega: Strumentalizzazione vile e oltraggiosaDopo il servizio di Fuori dal Coro, la replica dell’assessora alle Pari Opportunità alle accuse del Carroccio su integrazione e controlli ... bresciatoday.it Spose bambine a 9 anni? L’assessore Frattini: dalla Lega strumentalizzazione vile e oltraggiosaAnche l'assessore comunale Anna Frattini interviene sulla questione delle dichiarazioni di un sedicente imam della moschea di Brescia, che - intervistato ... bsnews.it Isabella Tovaglieri. . Il fenomeno delle spose bambine, una pratica islamica indegna, si sta diffondendo sempre di più anche in Europa. Fermare l’islamizzazione significa proteggere i più deboli e mettere fine a queste pratiche barbare e incivili. - facebook.com facebook #FuoridalCoro, Giordano tra spose bambine e ladri di case Nel corso della puntata anche un reportage dalla Svezia, dove giovani sarebbero assoldati per uccidere. Ecco le anticipazioni del 25 gennaio 2026 x.com

