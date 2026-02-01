Dopo l’ultima sconfitta, la Juventus si ritrova a dover scoprire quanto sia difficile rimanere stabile in un campionato così competitivo. Spalletti invita i suoi a spingere oltre la calma apparente, puntando a trovare il gol senza lasciarsi condizionare dalla pressione. Per Tudor, invece, Parma è il ricordo di come anche un quarto posto può richiedere sacrifici e attenzione costante. La strada verso la vetta si fa sempre più complicata.

La scorsa stagione Parma fu il luogo in cui Igor Tudor capì, dopo gli entusiasmi iniziali, come l’ottenimento del quarto posto fosse tutt’altro che scontato per la sua Juventus. Segnò Mateo Pellegrino, esattamente il tipo di giocatore che oggi servirebbe alla Juventus di Luciano Spalletti per poter cambiare lo spartito dell’attacco quando il piano A non funziona. Invece è del Parma, e salvo clamorosi intrecci dell’ultimo giorno di mercato in Emilia resterà, e stasera al Tardini sarà probabilmente il principale pericolo per i bianconeri che andranno all’attacco della squadra di Cuesta. Spalletti l’obiettivo del suo piano gara lo ha raccontato, ieri, in maniera chiara: "Voglio vedere una squadra che magari per andare a far gol rischia di subire ripartenza, che non sia troppo calma e normale come l’ho vista invece col Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spalletti: caccia al gol oltre la quiete: "Juventus fuori dalla comfort zone"

Luciano Spalletti sta affrontando una fase complessa alla Juventus, con alcune decisioni difficili da prendere.

