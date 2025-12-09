Spalletti non fa più sconti | in tre fuori dalla Juventus

Luciano Spalletti sta affrontando una fase complessa alla Juventus, con alcune decisioni difficili da prendere. La situazione attuale richiede cambiamenti e strategie mirate per risolvere i problemi del club. In questo contesto, il tecnico sembra determinato a fare scelte decisive per riportare la squadra sulla retta via.

Luciano Spalletti sta cercando di risolvere la situazione alla Juventus, che è più complicata che mai: ecco cosa ha in mente. Luciano Spalletti ha la ferrea intenzione di risolvere la situazione interna alla Juventus, e intende farlo nel modo migliore possibile e immaginabile. Non è facile, però, perché come si può notare anche dal match disputato e perso contro il Napoli, le cose da migliorare alla Continassa sono davvero molte. In ogni caso, l’allenatore toscano non si dà per vinto e cerca di migliorare quella che fondamentalmente è una squadra che ha tutto per tornare al vertice della Serie A e del calcio italiano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com