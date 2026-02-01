Sorpreso con cinque dosi di cocaina e 400 euro in auto

I carabinieri di Borgo Valsugana hanno fermato una persona a Baselga di Piné e hanno trovato in auto cinque dosi di cocaina, un bilancino di precisione e quasi 400 euro in contanti. La droga e i soldi sono stati sequestrati, e l’uomo è stato denunciato. L’operazione è avvenuta nella notte tra il 29 e il 30, senza incidenti.

Tutto è partito da una normale attività di controllo della circolazione stradale durante la quale i militari hanno fermato un'auto guidata da un giovane dall'atteggiamento particolarmente nervoso. In fase di controlli e accertamenti sono stati trovate (e ritirate) cinque dosi di cocaina dal peso totale di nove grammi, il denaro e tutto il necessario per pesare e confezionare la droga. A quel punto le forze dell'ordine hanno denunciato il giovane – un ventiduenne residente in Alta Valsugana – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale trovato, invece, è stato posto sotto sequestro.

