Scontri a Torino Meloni in visita ai feriti Crosetto attacca | Sono bande armate come le Br

AGI - Una visita che è servita a dare un segnale di sostegno. Giorgia Meloni a Torino questa mattina per incontrare gli agenti e militari coinvolti negli scontri di ieri. La premier è stata all' Ospedale Le Molinette per far visita all' agente Alessandro Calista, aggredito ieri e ricoverato nel nosocomio torinese. Con lui e con gli altri agenti ricoverati in seguito agli scontri con i manifestanti che protestavano contro lo sgombero di Askatasuna è rimasta per una decina di minuti. Sono circa 103 fra manifestanti e forze dell'ordine, i feriti trasportati dal 118 negli ospedali di Torino dopo gli scontri scoppiati al corteo per Askatasuna. 🔗 Leggi su Agi.it

Argomenti discussi: Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Scontri a Torino, Meloni: Lo Stato non arretra. E chiama in causa la magistratura: Faccia la sua parte. Piantedosi attacca: Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti. Conte e Schlein condannano: Fatti inqualificabili; Scontri a Torino, la vicinanza di Mattarella. La premier Meloni: No a sconti, colpito lo Stato; Condanna per gli scontri, Mattarella: Solidarietà ad agente ferito, Meloni: Colpito lo stato.

