Fratelli d’Italia continua a crescere, secondo l’ultimo sondaggio di Pagnoncelli. Il partito di Giorgia Meloni ha fatto un passo avanti rispetto alle scorse elezioni, raggiungendo il livello più alto negli ultimi dodici mesi. La crescita è evidente e si traduce in un aumento dei consensi, che potrebbe influenzare i prossimi scenari politici. I numeri mostrano come FdI mantenga il suo slancio, rafforzando la propria posizione nel panorama politico italiano.

Fratelli d'Italia cresce ancora e compie un bel balzo in avanti rispetto alle scorse elezioni politiche. Stando all'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, il partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al 29,4%, un punto in più rispetto all'ultimo mese. Si tratta del miglior risultato fotografato dall'istituto nell'ultimo anno. Una cifra che lo porta ben al di sopra dei numeri anche delle ultime Europee. Secondo Nando Pagnoncelli c'è da registrare anche una piccola crescita di Forza Italia dello 0,4% che lo porta così all'8,7%. La Lega, invece, è stabile all'8%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Pagnoncelli, FdI sale ancora: mai così in alto nell'ultimo anno

Approfondimenti su Pagnoncelli FdI

La premier Giorgia Meloni conquista il favore degli italiani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

SONDAGGI POLITICI DI OGGI: IL RIBALTONE CHE NON TI ASPETTI

Ultime notizie su Pagnoncelli FdI

Argomenti discussi: Il sondaggio di Pagnoncelli |Salgono FdI e Pd, FI sopra la Lega. E si allarga la forbice tra centrodestra e campo largo; Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD; Sondaggio Pagnoncelli, FdI sale ancora: mai così in alto nell'ultimo anno; Politica interna e internazionale, l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli: Fdi in crescita, stabili M5s e Pd.

Il sondaggio di Pagnoncelli: Fratelli d’Italia cresce ancora, Forza Italia sopra la Lega. Il Pd sale, M5S stabile: i datiIntenzioni di voto: Forza Italia (8,7%) davanti alla Lega (8%). In salita il gradimento per premier e governo. M5S stabile ... msn.com

Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in caloLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli, riportato sulle colonne del Corriere della Sera, chiarisce quali sono gli aspetti che hanno maggiormente influenzato lo scenario politico del nostro Paese #sondaggio #nandopagnoncelli #sondaggi #fdi #lega #pd #democrat - facebook.com facebook