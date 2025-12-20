Sondaggio Pagnoncelli ancora più forte! E c’è chi piange anche nella maggioranza

Il quadro politico che emerge dagli ultimi sondaggi conferma una tendenza ormai consolidata: Fratelli d’Italia continua a crescere, il governo guidato da Giorgia Meloni rafforza il proprio consenso, mentre Pd e Lega arretrano, seppur di pochi decimali. Movimenti minimi, apparentemente fisiologici, ma tutti orientati nella stessa direzione, che contribuiscono a ridefinire con lentezza i rapporti di forza nel sistema politico italiano. Secondo il sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli, Fratelli d’Italia sale al 28,4 per cento, con un incremento di quattro decimi. Nel centrodestra Forza Italia scende all’8,3 per cento, mentre la Lega cala più nettamente e torna sotto gli azzurri, fermandosi all’8,1 per cento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

