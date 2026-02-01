Sky Tg25 Make Maranza Great Again!

Il 31 gennaio Sky Tg25 ha messo sotto i riflettori il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. La puntata ha analizzato le tensioni e le sfide politiche negli Stati Uniti, con commenti e opinioni sui nuovi scenari che si aprono dopo questa rielezione.

Il 31 gennaio, TG25 ha dedicato la sua puntata al dibattito politico internazionale con un particolare sulle dinamiche in corso negli Stati Uniti, in un contesto segnato dall’arrivo di Donald Trump al potere per la seconda volta. Il programma, condotto da Alessio Viola, ha approfondito le implicazioni delle scelte politiche e comunicative del nuovo presidente, analizzando le conseguenze per l’ordine mondiale, le relazioni internazionali e la strategia di governo. Tra gli ospiti, Patrick Facciolo, esperto in comunicazione politica, ha messo in luce come il discorso di Trump sia stato costruito su un linguaggio di riscatto nazionale, con un forte richiamo al concetto di “fare grande Maranza” – un’evocazione ironica e polemica che rimanda al mito del ritorno al potere della nazione americana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'attuale fase delle relazioni tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più complessa.

