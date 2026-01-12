L'attuale fase delle relazioni tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più complessa. Donald Trump ha recentemente evidenziato come l’Iran stia superando alcune

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato domenica che l’Iran sta iniziando a superare le “linee rosse” degli Stati Uniti, citando rapporti su morti di civili e avvertendo che qualsiasi attacco agli interessi americani incontrerebbe una risposta di forza schiacciante. Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, mentre rientrava da Palm Beach in Florida a Washington D.C., Trump ha risposto a una domanda sul superamento di una soglia critica da parte di Teheran affermando: «Stanno iniziando a farlo, sembra, e ci sono persone uccise che non avrebbero dovuto essere uccise». Il presidente ha definito i vertici iraniani violenti – «se li vuoi chiamare leader, non so se siano leader o semplicemente comandino attraverso la violenza» – e ha aggiunto che la sua amministrazione sta valutando «opzioni molto forti», precisando che prenderà una decisione in base agli aggiornamenti che riceve ogni ora. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Da Graham a Levin, neocon in pressing su Trump: “Make Iran Great Again”

Leggi anche: «Make Naples Great Again»: Sangiuliano imita Trump

Leggi anche: Sangiuliano come Trump, l’ex ministro con il cappellino Maga: “Make naples great again”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Da Graham a Levin, neocon in pressing su Trump: "Make Iran Great Again" - L'articolo Da Graham a Levin, neocon in pressing su Trump: “Make Iran Great Again” proviene da InsideOver. msn.com