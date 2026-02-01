Febbraio 2026 si apre con un calendario ricco di novità per gli abbonati. Nonostante il mese più breve dell’anno, Sky e NOW hanno programmato molte uscite, senza rinunciare a offerte e anteprime. Gli utenti potranno scoprire nuovi titoli e aggiornamenti, puntando su un mese pieno di contenuti interessanti.

Febbraio sarà anche il mese più corto dell’anno, ma il palinsesto di Sky e NOW ha deciso di non fare sconti a nessuno. Se il freddo vi tiene in casa, la programmazione risponde con un mix schizofrenico che farà felici un po’ tutti: dai nostalgici della commedia slapstick ai fan dell’horror più truculento, fino agli amanti delle serie procedurali americane. Si parte subito forte con il ritorno di un franchise leggendario e si chiude con l’animazione per famiglie, passando per l’attesissimo nuovo lavoro tratto dal maestro del brivido del Maine. In breve. A Febbraio 2026, il catalogo Sky e NOW si arricchisce con grandi prime visioni: spiccano, oltre a Sinners – I Peccatori (fresco di record di nomination agli Oscar 2026), il reboot di Una Pallottola Spuntata e l’horror Final Destination: Bloodlines. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sky e NOW, le uscite di Febbraio 2026: il calendario completo

Approfondimenti su Sky NOW

Sky e NOW aggiornano il catalogo di febbraio 2026 con nuove serie, film e documentari, offrendo una selezione variegata per tutti gli appassionati.

Prime Video a febbraio 2026 si prepara a sorprendere gli spettatori con una serie di novità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sky NOW

Argomenti discussi: URC, su Sky Benetton Treviso e Zebre; Sky e NOW, tutte le uscite di febbraio 2026; Sky e Now, film e serie in arrivo a febbraio 2026: il Dracula (romantico) di Matilda De Angelis; 30 serie tv da guardare su Sky e Now – Lista aggiornata a febbraio 2026.

Serie C, il calendario della 24^ giornata su Sky: le partite e gli orari???u0019?)?R/p?K@???u00056u0016??????Lj?b?w??u0015??CK????M?:?u0004?-?Dw ???}Y\? u?pDu0010Sb?bu0014)?u0007?Lu0006??? (u000e???)?u0002????A?!?? ?5}O???u0004F? (??e??nbb???>?%??u0002???hTu001du001bu001a ... sport.sky.it

Novità Sky e NOW: le uscite di febbraio 2026 tra serie, film e documentariNovità Sky e NOW: le uscite di febbraio 2026 tra serie, film e documentari: Febbraio 2026 su Sky e NOW si apre con il debutto della miniserie crime Under Salt Marsh – Segreti ... avmagazine.it

Le nuove uscite della settimana: WIDER THAN THE SKY - Più grande del cielo, è un film documentario del regista italo-svizzero Valerio Jalongo, che esplora il legame tra l’intelligenza artificiale e l’umanità, mettendo in dialogo arte, scienza ed emozioni u - facebook.com facebook

Sky – Inter, clamorose novità di formazione: ecco i nomi scelti da Chivu. In panchina vanno… x.com