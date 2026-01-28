Prime Video febbraio 2026 | Cross 2 The Bluff e il calendario completo delle serie TV

Prime Video a febbraio 2026 si prepara a sorprendere gli spettatori con una serie di novità. Torna “Cross 2” e arriva “The Bluff”, due attesi ritorni che attirano già l’attenzione. La piattaforma di Amazon inserisce anche nuove serie originali e documentari, puntando a mantenere il suo ruolo di protagonista nel mondo dello streaming. La programmazione si presenta ricca e varia, con un calendario che promette di accontentare i gusti di tutti.

Le novità Prime Video febbraio 2026 si presentano come un mix esplosivo di ritorni attesissimi, nuove proprietà intellettuali e documentari di spessore culturale, confermando la piattaforma di Amazon come uno dei player più solidi nel panorama dello streaming globale. Mentre l’inverno entra nella sua fase finale, il catalogo si arricchisce per celebrare il Mese della Storia dei Neri (Black History Month) con una selezione curata di storie potenti, ma non mancano thriller psicologici, azioni adrenaliniche e grandi produzioni firmate da leggende di Hollywood come Kevin Costner. Se state cercando cosa guardare nelle prossime settimane, preparatevi a segnare diverse date sul calendario: dalle indagini di Cross alle avventure piratesche nei Caraibi, l’offerta è vasta e variegata. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Ecco le principali novità in arrivo su Prime Video a febbraio 2026.

A febbraio, Prime Video si prepara a cambiare ancora il suo catalogo.

