Sigerico | Già avvertite le autorità Polizia locale sanzioni e allontanamenti

La polizia locale di Siena ha già avvisato le autorità dopo aver chiesto alle persone nel posteggio di andare via. Le autorità hanno passato subito la segnalazione e stanno valutando sanzioni e allontanamenti. Al momento, nessuno ha deciso di lasciare spontaneamente il luogo. La situazione resta sotto controllo mentre le forze dell’ordine monitorano la zona.

Siena, 1 febbraio 2026 – «Abbiamo già avvertito le autorità competenti dopo aver invitato, naturalmente, le persone trovate nel posteggio Il Campo ad andare via. Noi, come noto, non disponiamo di alcun potere coercitivo», spiega Concettina Graziadio, presidente di Sigerico, la società che gestisce le strutture della sosta in città. La presenza di migranti che dormono accampati nelle scalette interne del parcheggio a due passi da Piazza del Campo, segnalata ieri da La Nazione, è dunque ben conosciuta da Sigerico. Che tuttavia, come già per la vicenda identica che aveva interessato 'Il Duomo', non può fare altro che monitorare la situazione in attesa, come detto, di interventi.

