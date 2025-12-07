L’Amministrazione | In città e provincia servono più forze dell’ordine non basta sostituire il turn over

La nota della Sindaca di Bergamo Elena Carnevali e dell’assessore alla Sicurezza Giacomo Ageloni dopo la tentata rapina in casa dell’imprenditore Belotti nel quartiere Finardi. leggi anche. Nel quartiere finardi Tentata rapina nella villa dell’immobiliarista Belotti: ladri messi in fuga da un vicino di casa. “Dopo i gravi eventi a Treviglio, in cui si è verificata la presa in ostaggio e il violento pestaggio della famiglia di Angelo Marini, e a Bergamo, dove fortunatamente il tentativo di furto nella casa della famiglia Belotti è stato sventato grazie alla segnalazione dei vicini, è evidente che l’attenzione delle organizzazioni malavitose si stia concentrando in modo particolare su ville e quartieri residenziali, come quello di Finardi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

