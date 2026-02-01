Un funzionario slovacco si dimette dopo la pubblicazione dei file su Jeffrey Epstein. La decisione arriva poco dopo che i documenti del governo statunitense sono stati resi pubblici, rivelando dettagli che collegano il funzionario alle vicende legate all’imprenditore arrestato. La notizia ha già fatto il giro delle istituzioni e solleva nuove domande sulla gestione di quei file e sui possibili collegamenti tra le autorità e Epstein.

I documenti del governo statunitense recentemente divulgati su Jeffrey Epstein hanno spinto un alto funzionario slovacco a dimettersi. Sabato, il primo ministro slovacco ha accettato le dimissioni di un funzionario, Miroslav Lajcak, che in passato ha ricoperto per un anno la carica di presidente dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lajcak non è stato accusato di illeciti, ma ha lasciato l’incarico dopo che foto ed email hanno rivelato che aveva incontrato Epstein negli anni successivi al suo rilascio dal carcere. Lajcak, ex ministro degli Esteri slovacco, non è stato accusato di alcun illecito, ma dalle e-mail è emerso che Epstein lo aveva invitato a cena e ad altri incontri nel 2018. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si dimette un funzionario slovacco, dopo la pubblicazione dei file su Epstein

Un giudice di New York ha disposto la pubblicazione dei file relativi all’inchiesta su Jeffrey Epstein del 2019.

