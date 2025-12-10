Un giudice di New York ha ordinato la pubblicazione dei file su Epstein del 2019

Un giudice di New York ha disposto la pubblicazione dei file relativi all’inchiesta su Jeffrey Epstein del 2019. Dopo l’ordine della Florida di rendere pubblici i documenti delle prime indagini, anche i verbali segreti del grand jury relativi all’accusa di traffico sessuale sono stati resi accessibili, offrendo una nuova prospettiva sulle indagini e le accuse contro il finanziere.

Dopo l’ ordine di pubblicare i file delle prime indagini su Jeffrey Epstein per far luce sulle iniziali accuse di pedofilia e sfruttamento della prostituzione contestate al finanziere, emesso da un giudice della Florida, è arrivato un analogo provvedimento per i verbali segreti del grand jury relativi all’ inchiesta sul traffico sessuale del 2019. È stato Richard M. Berman, giudice federale di New York, ad annullare la precedente decisione di mantenere riservato il materiale. La diffusione dei file è stata resa possibile da un’apposita legge. La diffusione dei documenti è adesso possibile grazie all’ Epstein Files Transparency Act, ovvero la legge – fresca di approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti – che impone al Dipartimento di Giustizia la pubblicazione dei file non classificati riguardanti Epstein (morto suicida in carcere nel 2019) e la complice Ghislaine Maxwell, condannata nel 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Un giudice di New York ha ordinato la pubblicazione dei file su Epstein del 2019

Tatiana è stanca deve riposare | sembra la solita complicità miserabile dell' informazione ma forse c' è di più - Zazoom Social News

Fisco scontro sulla patrimoniale Meloni | Mai con la destra Schlein | Governo aiuta i ricchi - Zazoom Social News

Un giudice di New York ha ordinato la pubblicazione dei file su Epstein del 2019 - Dopo l’ordine di pubblicare i file delle prime indagini su Jeffrey Epstein per far luce sulle iniziali accuse di pedofilia e sfruttamento della prostituzione contestate al finanziere, emesso da un giu ... Lo riporta msn.com

Caso Epstein, giudice di New York ordina pubblicazione materiali del gran giurì - Un giudice federale di New York ha accolto una richiesta presentata dal dipartimento della Giustizia per rendere disponibili al pubblico tutti i materiali relativi alle indagini svolte dal gran giurì ... Come scrive msn.com

Esperti del mondo accademico, della cultura e della cooperazione si incontrano l’11 e il 12 dicembre 2025 a Castel del Giudice, nella sala meeting di Borgotufi - Albergo diffuso, per la terza edizione di “Biodiverso Culturale” – Il lavoro culturale per la rigener Vai su Facebook