un giudice di new york ha ordinato la pubblicazione dei file su epstein del 2019

Un giudice di New York ha disposto la pubblicazione dei file relativi all’inchiesta su Jeffrey Epstein del 2019. Dopo l’ordine della Florida di rendere pubblici i documenti delle prime indagini, anche i verbali segreti del grand jury relativi all’accusa di traffico sessuale sono stati resi accessibili, offrendo una nuova prospettiva sulle indagini e le accuse contro il finanziere.

Dopo l’ ordine di pubblicare i file delle prime indagini su Jeffrey Epstein per far luce sulle iniziali accuse di pedofilia e sfruttamento della prostituzione contestate al finanziere, emesso da un giudice della Florida, è arrivato un analogo provvedimento per i verbali segreti del grand jury relativi all’ inchiesta sul traffico sessuale del 2019. È stato Richard M. Berman, giudice federale di New York, ad annullare la precedente decisione di mantenere riservato il materiale. La diffusione dei file è stata resa possibile da un’apposita legge. La diffusione dei documenti è adesso possibile grazie all’ Epstein Files Transparency Act, ovvero la legge – fresca di approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti – che impone al Dipartimento di Giustizia la pubblicazione dei file non classificati riguardanti Epstein (morto suicida in carcere nel 2019) e la complice Ghislaine Maxwell, condannata nel 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it

