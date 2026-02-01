’Settantamila euro per l’Archivio di Stato’

Il Ministero della Cultura ha annunciato nuovi fondi per la città di Lucca. In arrivo 70 mila euro destinati all’Archivio di Stato e a Villa Bertelli. I soldi serviranno a migliorare le strutture e conservare meglio i documenti storici. La comunità locale aspetta con interesse i lavori, che dovrebbero partire a breve.

Nuovi stanziamenti del Ministero della Cultura: a Lucca sono in arrivo soldi per l’ Archivio di Stato e Villa Bertelli. È di quasi 7 milioni e 400 mila euro l’ammontare dei finanziamenti previsti dal Ministero della Cultura per la Toscana, per interventi di valorizzazione, riqualificazione, manutenzione e arricchimento dei beni culturali, che interessano anche la provincia di Lucca. In particolare, nella nostra provincia, il finanziamento degli interventi di disinfestazione dell’Archivio di Stato di Lucca dalla presenza di insetti nocivi (totale 66mila euro) e il restauro del fondo Arturo Dazzi a Villa Bertelli di Forte dei Marmi, (totale 70mila euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

