Serie D Ancona-Castelfidardo 0-0 | i dorici non sfondano reti bianche all' intervallo - LA DIRETTA

Le due squadre di Serie D si affrontano senza segnare, con il punteggio fermo sullo 0-0 all’intervallo. L’Ancona spinge, ma non riesce a superare la difesa avversaria. Prima dell’intervallo, Petito ha avuto una buona occasione, ma il suo tentativo è stato neutralizzato dal portiere del Castelfidardo. La partita resta aperta e tutto può ancora succedere nel secondo tempo.

La formazione di Maurizi attende la visita dei biancoverdi fanalino di coda nel girone, per allungare la striscia di vittorie consecutive inaugurata nel primo incontro del girone di ritorno - LA NOSTRA DIRETTA Minuto 28: Primo ammonito anche per l'Ancona, giallo a Battista che a metà campo stende Palestini partito in contropiede Prima dell'inizio del match, viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Ruspantini, ex estremo difensore dell'Ancona e successivamente preparatore dei portieri, scomparso in settimana ANCONA: Salvati, Ceccarelli, Bonaccorsi, Petito, Gerbaudo, Gelonese, Battista, Attasi, Cericola, Calisto, Kouko.

