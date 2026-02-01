Serie D Ancona-Castelfidardo 0-0 | dorici a caccia del pokerissimo nel derby del ' Del Conero' - LA DIRETTA

Questa mattina allo stadio Del Conero, Ancona e Castelfidardo si sono affrontate in un derby che si attendeva con ansia. La partita è finita 0-0, un risultato che lascia i dorici ancora alla ricerca del quarto successo di fila in questa stagione. L’Ancona ha provato a spingere fin dall’inizio, ma la difesa avversaria ha retto bene. Nessun gol segnato, quindi, ma molte occasioni da entrambe le parti. I tifosi sperano che la prossima volta possa arrivare la vittoria.

