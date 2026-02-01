Serie D Ancona-Castelfidardo 0-0 | dorici a caccia del pokerissimo nel derby del ' Del Conero' - LA DIRETTA
Questa mattina allo stadio Del Conero, Ancona e Castelfidardo si sono affrontate in un derby che si attendeva con ansia. La partita è finita 0-0, un risultato che lascia i dorici ancora alla ricerca del quarto successo di fila in questa stagione. L’Ancona ha provato a spingere fin dall’inizio, ma la difesa avversaria ha retto bene. Nessun gol segnato, quindi, ma molte occasioni da entrambe le parti. I tifosi sperano che la prossima volta possa arrivare la vittoria.
La formazione di Maurizi attende la visita dei biancoverdi fanalino di coda nel girone, per allungare la striscia di vittorie consecutive inaugurata nel primo incontro del girone di ritorno - LA NOSTRA DIRETTA ANCONA: Salvati, Ceccarelli, Bonaccorsi, Petito, Gerbaudo, Gelonese, Battista, Attasi, Cericola, Calisto, Kouko. All. MauriziIn panchina: Mengucci, Miola, Pecci, Zini, Sparandeo, Proromo, D’Incoronato, De Luca, Babbi CASTELFIDARDO: Petrucci, Bugari, Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Tarulli, Traini, Palestini, Gallo, Abagnale, Valentino. All. CuccùIn panchina: Osama, Dovhanyk, Morais, Ruini, Bartoli, Taddei, Selemby, Marinelli, Ascoli Ancona.🔗 Leggi su Anconatoday.it
