Padova-Sampdoria 1-1 | Coda non basta pari con rimpianti
Pareggio con qualche rimpianto per la Sampdoria, che a Padova non riesce a sfatare il tabù trasferta. Un punto che muove (poco) la classifica, al termine di una partita giocata molto bene nel primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al goal di Coda, ma con il rammarico per non aver chiuso i conti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
