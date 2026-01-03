Serie A oggi Juve-Lecce – La partita in diretta

Oggi, sabato 3 gennaio, la Juventus torna in campo in Serie A affrontando il Lecce allo Stadium nella diciottesima giornata del campionato 2026. Questa partita rappresenta il primo impegno del nuovo anno per i bianconeri, che cercano punti preziosi in una fase importante della stagione. La sfida viene trasmessa in diretta, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire l’andamento del match.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A per la prima partita del 2026. Oggi, sabato 3 gennaio, i bianconeri ospitano il Lecce allo Stadium nella diciottesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, reduce dal successo contro il Pisa, è al momento quinta con 32 punti. I salentini, sconfitti dal Como nell'ultimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta Leggi anche: Lecce Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A, oggi Juve-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Diretta Juventus-Lecce: formazioni e dove vederla in tv e live streaming; Le probabili formazioni di Juventus-Lecce; Juve-Lecce, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv. Juventus-Lecce diretta Serie A: segui la partita di campionato oggi LIVE - I bianconeri arrivano alla sfida dello Stadium da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. corrieredellosport.it

Juventus-Lecce: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Serie A: Como-Udinese 1-0, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa 1-1. Alle 18 Juve-Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Como- tg24.sky.it

LIVE ORA: JUVENTUS - LECCE! Il 2026 INIZIA COL BOTTO?

Oggi per la serie #dietasana vi propongo una tagliatella di castagne su purea di zucca violino al rosmarino con un misto di funghi e Porcini con una spolverata di tartufo nero. Il vino Ovvio piemontese nella cantina avevo un Dolcetto di Ovada #miniato che va - facebook.com facebook

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 14^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.