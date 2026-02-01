Sella nella tana dell’Unieuro è uno spareggio Deve vincere o perdere con meno di 7 punti

La Sella Cento affronta questa sera un match decisivo contro l’Unieuro Forlì. La squadra di Sella deve vincere o almeno perdere con meno di sette punti per mantenere vive le speranze di playoff. Trasferta difficile, in un derby che vale molto per entrambe le formazioni. La partita inizia alle 18 e potrebbe già chiarire molte cose sulla lotta per la zona alta della classifica.

Trasferta molto delicata per la Sella Cento, che affronta l’ Unieuro Forlì alle 18 in un derby estremamente importante per entrambe le squadre. Cento è in un periodo di difficoltà e in crisi di risultati, soltanto due vittorie nelle ultime dodici partite, mentre Forlì sta disputando un campionato nettamente al di sotto delle aspettative, vista la qualità e l’esperienza del roster. La squadra di coach Martino è partita male ad inizio stagione e non è mai riuscita ad uscire dalla zona calda della classifica: la Benedetto XIV è a 18 punti, mentre i romagnoli sono a 16 in compagnia di Milano, che oggi gioca un match salvezza a Roseto, e Ruvo che ospita Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

