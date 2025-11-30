Sella nella tana di Pistoia | Basta partenze in salita

Alla vigilia della trasferta a Pistoia coach Di Paolantonio ha risposto ad alcune domande sulla preparazione della partita di oggi per la Sella. "Speriamo di partire meglio, abbiamo rivisto e parlato di quello che è successo mercoledì: nella pallacanestro ci sono dei break, ma subirlo così all’inizio e dover partire di rincorsa sprecando da subito tante energie ha condizionato la gara. Venivamo da allenamenti difficili, saltati, senza giocatori e con chi c’era che giocava fuori ruolo: tutto questo ha influenzato il nostro mood iniziale, pensando di non poter superare l’ostacolo Rimini, anche in considerazione della loro qualità; durante la partita ci siamo invece resi conto che potevamo offrire una prestazione migliore, ma era troppo tardi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

