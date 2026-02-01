Scopre lungo l' argine un ordigno bellico e chiama il 113

Un cittadino che passeggiava lungo l’argine a Pontevigodarzere ha scoperto un ordigno bellico. La sera di ieri, 31 gennaio, ha notato una sporgenza sospetta sulla strada e ha subito chiamato il 113. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. La polizia ha confermato che si trattava di un residuato bellico, probabilmente risalente al passato. Nessuno è rimasto ferito e l’ordigno sarà rimosso in sicurezza.

Il rinvenimento è stato fatto ieri sera 31 gennaio all'altezza di via Zanon a Pontevigodarzere alla periferia di Padova. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della sezione "volanti" e dalla polizia locale. Già domani interverranno gli artificieri. L'area è stata transennata Una passeggiata lungo l'argine a Pontevigodarzere e si è trovato di fronte un ordigno bellico. Il rinvenimento è stato fatto ieri sera 31 gennaio da un cittadino che ha subito intuito che quella sporgenza dalla strada non era un sasso o qualcosa di simile, ma un residuato bellico. L'uomo non ha perso tempo e ha allertato il 113.

