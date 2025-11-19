Violento scontro tra due auto in viale Fratti | due feriti

Grave incidente mercoledì sera, 19 novembre, intorno alle 22 in viale Fratti. Due auto si sono scontrate violentemente per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale. Sul posto il 118. Due feriti, che hanno riportato traumi di media gravità. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

