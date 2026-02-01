Schianto atroce in Italia a tutta velocità su un pedone Morto 18enne

Un incidente grave si è verificato sabato sera nel quartiere est di Roma. Un 18enne è stato investito da un’auto a tutta velocità mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violento, e il giovane non è sopravvissuto alle ferite. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e cerca testimoni. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, ancora scossa per quanto accaduto.

Un sabato sera che doveva essere come tanti si è trasformato in tragedia nel cuore del quadrante est della capitale. Erano le ore finali del 31 gennaio 2026 quando il fragore di un impatto ha squarciato il silenzio di via Filippo Fiorentini, in zona Tor de Schiavi. Un giovane di soli 18 anni stava attraversando la strada quando è stato improvvisamente travolto e ucciso da un'automobile in corsa. La scena che si è presentata ai primi soccorritori è stata straziante: il ragazzo è rimasto a terra esanime a causa della violenza dell'urto, avvenuto precisamente in prossimità del civico 7. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

