Posizioni economiche ATA prova finale a febbraio Richiesta tempi aggiuntivi ausili spazi per l’allattamento

Sono disponibili gli avvisi degli USR riguardanti le posizioni economiche ATA e la prova finale di febbraio. La documentazione richiesta riguarda l’assegnazione di ausili, tempi aggiuntivi e spazi per l’allattamento, necessari per alcune categorie di candidati. È importante consultare le indicazioni per garantire il rispetto delle esigenze individuali durante le prove scritte.

Richiesta di documentazione per assegnazione e concessione di ausili, tempi aggiuntivi, eo altre necessità per l’espletamento della prova scritta da parte di alcune categorie di candidati: gli avvisi degli USR. A coloro che in base all’art. 9, comma 5, lettera j) del D.M. n. 140 del 12 luglio 2024 hanno dichiarato all’atto della domanda l’eventuale esigenza relativa I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene. Cosa fare in caso di. Aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Studente cade addosso ad una docente che perde il posto per i giorni di malattia: il caso finisce sul tavolo di Valditara Stipendio docenti e ATA: su NoiPA c’è il cedolino con gli arretrati.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Posizioni economiche ATA, prova finale a dicembre. Richiesta tempi aggiuntivi e ausili Leggi anche: Posizioni economiche ATA, prova finale a dicembre. Richiesta tempi aggiuntivi e ausili Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA: abbinamenti candidati/sedi d’esame prove finali, incontro MIM/Sindacati; Posizioni economiche personale ATA, illustrate ai sindacati le nuove decisioni sugli abbinamenti dei candidati alle sedi di svolgimento dei test; Posizioni economiche ATA: prova finale a febbraio, oltre 47mila i partecipanti, ecco come sarà organizzata. Conclusa la riunione MIM-Sindacati; Posizioni economiche ATA, in arrivo calendario e sedi delle prove. Calendario 2026 prova finale nuove posizioni economiche ATA: esami dal 23 al 27 Febbraio, ecco tutte le dateIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato il nuovo calendario della prova finale del percorso per le nuove posizioni economiche del personale ATA. Ecco l'avviso in pdf da scaricare e tutte le date de ... ticonsiglio.com Posizioni economiche ATA, prove finali dal 23 al 27 febbraio: ecco il calendario. AVVISO MinisteroPosizioni economiche ATA: 47.328, suddivisi in 3.162 aule. La prova finale si svolgerà nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio. orizzontescuola.it Le posizioni economiche rappresentano un riconoscimento professionale ed economico legato all’assunzione di maggiori responsabilità rispetto alle mansioni ordinarie del profilo di appartenenza. Si tratta di un istituto contrattuale di particolare rilievo… x.com Scuola: da 700 a 1.300 Euro in Più. Ecco le Nuove Posizioni Economiche -Tuttolavoro24.it - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.