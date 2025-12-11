I Masanielli di Francesco Martucci è la pizzeria dell’anno

La pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta è la Pizzeria dell’Anno premiata ai Pizza Doc Awards 2025. Altro premio per Francesco Martucci è quello della Pizza dell’Anno, vinto con la sua 7 Consistenze di Cipolla. I pizzaioli casertani Franco Pepe di Pepe in Grani a Caiazzo e Roberta Esposito de La Contrada ad Aversa sono i rispettivamente il Pizzaiolo e la Pizzaiola dell’Anno. Per la categoria Apertura dell’Anno si è aggiudicato il Pizza Doc Award 2025 Raffaele Bonetta per l’apertura della sua pizzeria omonima a Napoli, nel quartiere del Vomero. La categoria Catena dell’Anno, invece, è stata vinta dal gruppo di Errico Porzio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it