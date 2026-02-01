Saranno dieci giorni nel segno di Mozart

Dieci giorni di musica e ricordi a Modena. Il teatro Comunale Pavarotti Freni e il teatro Storchi dedicano un intero calendario alle opere e alla vita di Wolfgang Amadeus Mozart. Da giovedì, entrambe le location ospitano concerti e spettacoli che ripercorrono il genio del compositore di Salisburgo, unendo le due strutture in un omaggio che coinvolge tutta la città.

Sui palcoscenici cittadini ci aspettano dieci giorni nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart. A partire da giovedì, infatti, il teatro Comunale Pavarotti Freni e il teatro Storchi saranno idealmente uniti nel nome del grandissimo compositore di Salisburgo che 'rivivrà' nella sua musica ma anche nella sua vita. Venerdì 6 e domenica 8 febbraio al Comunale andrà in scena ' Don Giovanni ' (nella foto), capolavoro della trilogia italiana firmata da Mozart con il librettista Lorenzo Da Ponte: la storia del 'dissoluto punito', libertino senza troppe regole, verrà presentata in un nuovo allestimento che ha debuttato la scorsa settimana a Piacenza, con la regia di Andrea Bernard.

