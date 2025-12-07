concerti per pianoforte e orchestra suoni e stile nel segno di mozart

Oggi (Teatro Sanzio, ore 21), in collaborazione con l’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l’ Orchestra Sinfonica Rossini, insieme agli studenti dell’ Orchestra del Conservatorio Rossini e ai solisti Zeno Lodolini e Anna Massi, eseguirà, per " Dialoghi mozartiani ", i Concerti per pianoforte e orchestra K 271 e K 595 e la Sinfonia K 201186a di Mozart, sotto la guida di Eduard Topchjan, direttore dell’ Armenian National Philharmonic Orchestra. "Con questo concerto – dichiara il direttore del Conservatorio Fabio Masini – prosegue la collaborazione con l’ Università di Urbino, che in questi mesi ha già visto la compartecipazione delle due istituzioni sia nell’ambito dell’ Expo di Urbino con il progetto Metaverso Raffaello, sia nel più recente concerto dedicato a Santa Cecilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

