Santobono c?è l?ok | sarà ente nazionale di ricerca

Questa mattina si è concluso l’iter che porterà l’ospedale Santobono-Pausilipon a diventare un ente nazionale di ricerca. Dopo mesi di attese e pratiche burocratiche avviate nel 2022, finalmente arriva l’ok definitivo. La trasformazione cambierà il ruolo dell’ospedale, che da struttura monospecialistica diventerà un centro di ricerca di livello nazionale. Ora si attende solo la formalizzazione finale per avviare ufficialmente il nuovo percorso.

Santobono-Pausilipon: alle battute conclusive l'iter autorizzativo iniziato nel 2022 con la richiesta del cambio di pelle da Azienda ospedaliera monospecialistica di rilievo nazionale e ad alta specializzazione ad Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Chiamata a pronunciarsi sullo schema di decreto predisposto dal ministero è la Conferenza Stato-Regioni convocata a Roma per mercoledì prossimo, 5 febbraio prossimo. Si tratta nei fatti dell’ultimo tassello che manca prima del definitivo via libera del ministero della Salute. La tappa fondamentale del percorso è stata segnata agli inizi dello scorso dicembre quando a Napoli giunsero gli ispettori del ministero della Salute inviati dal ministro Orazio Schillaci che esaminarono i principali ambiti di attività dell’ospedale: qualità dell’assistenza, produzione scientifica, organizzazione interna, infrastrutture dedicate alla ricerca e capacità di integrazione tra attività cliniche e laboratori con lo sguardo rivolto in particolare ai programmi di ricerca traslazionale, elemento chiave per la qualificazione come Irccs, e al ruolo dell’ospedale nella gestione delle patologie pediatriche rare e complesse. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

