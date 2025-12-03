VIDEO Ente Nazionale Sordi Umbria | Accessibilità dei musei tema cruciale alla Galleria nazionale lavoro di qualità

Luciana Rossetti, presidente del consiglio regionale Ente Nazionale Sordi sulle novità in tema di accessibilità alla Galleria nazionale dell'Umbria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

L'Ente Nazionale Risi sul 'trilogo' Ue: "Esito catastrofico, siglato un accordo che è una vera e propria beffa" - facebook.com Vai su Facebook

ENIF Ente Nazionale Italiano Formazione Sanitaria (@enifsanitaria) / Posts / X Vai su X

RInnovata intesa tra Museo di Pietrarsa e l'Ente nazionale sordi - Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e la Sezione Provinciale di Napoli dell'Ente Nazionale per la protezione e dell'assistenza dei sordi (ENS) hanno rinnovato l'accordo che consente alle ... Scrive ansa.it

La comunità dei sordi: "Noi poco tutelati" - Il decreto legge 62/2024 su valutazione di base, livelli essenziali di assistenza, tecnologie, accomodamento ragionevole e bilinguismo: se n'è discusso nel corso del tavolo tecnico- Secondo rainews.it