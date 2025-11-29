Criticità della Strada Provinciale SP 122 Sant’Agata – Durazzano | la ferma protesta del Sindaco Lina Grasso
Tempo di lettura: 2 minuti L’Amministrazione comunale di Durazzano informa la cittadinanza che è stata inviata una comunicazione ufficiale alla Provincia di Benevento riguardo alle persistenti e rilevanti criticità della Strada Provinciale SP 122 “Sant’Agata – Durazzano”. “Nonostante un primo intervento di asfaltatura effettuato dalla Provincia – dichiara il sindaco di Durazzano, Lina Grasso – il tratto stradale continua a presentare evidenti elementi di degrado: avvallamenti e irregolarità del manto stradale, diffuse fessurazioni, presenza di ristagni d’acqua e diversi tratti non ancora oggetto di intervento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
