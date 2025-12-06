Giancarlo Magrini, una vera e propria icona del calcio romagnolo, e non solo, è ancora in sella. Alla bella età di 78 primavere segue, per conto del Cesena, le scuole calcio affiliate al Cavalluccio di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. Ha attraversato diverse ere geologiche del pallone nostrano. Da buon cervese si è inventato gli allenamenti sulla sabbia e, per non farsi mancar nulla, collabora anche con la Junior Cervia. Annusa il talento con lo stesso odorato di un cane da tartufo. "In queste vesti – dice – mi trovo molto bene. Mi piace valutare, per primo, l’atteggiamento dei ragazzi. Con compagni, arbitro ed allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Magrini a caccia di talenti per il vivaio