Sanremo cover Napoli sarà protagonista con Samurai Jay-Belén e Luchè-Grignani

Venerdì 27 febbraio, la serata delle cover a Sanremo promette di essere la più imprevedibile di questa edizione. Napoli sarà protagonista con le esibizioni di Samurai Jay-Belén e Luchè-Grignani, che porteranno sul palco canzoni rivisitate e sorprese nella scaletta. La voglia di musica e di novità si fa sentire, e gli artisti si preparano a sorprendere il pubblico in modo inaspettato.

Giornaliste sul palco, attori, showgirls, rock e rap: l’Ariston si accende tra sorprese e orgoglio partenopeo con De Piscopo guest di LDA e Aka 7even, Sal Da Vinci, The Kolors ospiti di Raf La serata delle cover di venerdì 27 febbraio si annuncia come la più imprevedibile di tutto Sanremo 2026. Non solo omaggi ai grandi classici, ma accoppiate fuori schema, incroci tra mondi lontanissimi e scelte che sanno di show puro, capaci di trasformare l’Ariston in un laboratorio pop tra musica, tv e spettacolo. E se da un lato fioccano i duetti 'wow', dall’altro Napoli si prende la scena con una pattuglia di artisti pronti a giocarsi tutto proprio nella notte più spettacolare del Festival.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Sanremo Cover

La serata di venerdì 27 febbraio a Sanremo si preannuncia come la più imprevedibile di questa edizione.

Questa notte il Festival di Sanremo ha regalato momenti sorprendenti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo Cover

Argomenti discussi: Sanremo cover, duetti folli e Napoli protagonista: Samurai Jay-Belén, Fagnani-Fulminacci, Luchè-Grignani; Sanremo omaggia Ornella Vanoni e David Bowie; Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno); I duetti di Sanremo 2026: Samurai Jay con Belen, Fulminacci con Francesca Fagnani e Chiello con Morgan nella serata cover. L'annuncio di Carlo Conti al Tg1.

Sanremo cover, duetti folli e Napoli protagonista: Samurai Jay-Belén, Fagnani-Fulminacci, Luchè-GrignaniGiornaliste sul palco, attori, showgirls, rock e rap: l’Ariston si accende tra sorprese e orgoglio partenopeo con De Piscopo guest di LDA e Aka 7even, Sal Da Vinci, The Kolors ospiti di Raf ... napolitoday.it

Sanremo 2026 cover e duetti: tutti gli abbinamenti di ContiScopri tutti i duetti della serata cover di Sanremo 2026: da Morgan a Fagnani, da Belén con Samurai Jay a Zucchero. Gli abbinamenti ufficiali. lifestyleblog.it

Belen prepara il ritorno. Al prossimo Festival di Sanremo ci sarà anche lei: nella serata dei duetti canterà con Samurai Jay e Roy Paci. Il brano "Baila Morena" di Zucchero. Nel 2012 Bene fu coconduttrice: si fece notare anche per l'abito che metteva in eviden - facebook.com facebook

Samurai Jay droppaci questa haircare #Sanremo2026 x.com