San Valentino le mete per romantici e avventurieri

Manca poco a San Valentino e le coppie si preparano a partire. Tra romantici e avventurieri, molti già cercano la meta ideale per sorprendere la persona amata. Hotel, spiagge e città d’arte sono tra le preferite, mentre altri optano per un viaggio più originale o avventuroso. La corsa ai regali e alle destinazioni fa già salire la tensione, mentre le prenotazioni aumentano giorno dopo giorno.

Il giorno di San Valentino si avvicina e inizia la corsa per cercare il regalo perfetto da portare al proprio partner. Tra gioielli e cene fuori, per chi può, esistono delle mete originali dove potersi rifugiare per una fuga d'amore senza precedenti. L'Italia si conferma un Paese che al suo interno custodisce luoghi di un romanticismo imbattibile. Prima tra tutte, Verona resta la città dell'amore per eccellenza, grazie al famoso balcone di Romeo e Giulietta, dove tutti gli innamorati rivivono emozioni senza tempo. "La Piccola Roma" dal 14 al 16 febbraio diventa la capitale dell'amore, Verona in Love è l'evento che porta in tutta la città l'aria di poesia, ad esempio a Piazza dei Signori arriva il mercato a forma di cuore.

