Samira Lui | La proposta di matrimonio? Una fake news ma spero che arrivi quel momento Mi pento di non aver preso la laurea

Samira Lui rompe il silenzio e smentisce la proposta di matrimonio che circolava come una fake news. La cantante spera di vivere quel momento, anche se ammette di pentirsi di non aver preso la laurea. In tv, a Verissimo, si mostra serena e pronta a condividere i suoi progetti e i suoi sogni.

Nel salotto di Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, arriva Samira Lui per raccontare il momento felice che sta vivendo, tra lavoro e vita privata. Al centro dell’intervista la sua esperienza a La Ruota della Fortuna, che la vede protagonista accanto a Gerry Scotti. Il rapporto con Gerry Scotti Parole di grande affetto e riconoscenza per Gerry, con cui si è creato un legame speciale. «È una grandissima persona. Abbiamo un rapporto di amicizia e stima, ci divertiamo e ridiamo tantissimo, ed è la cosa più grande che possiamo ottenere sul lavoro - racconta Samira -.Mi diverto a lavorare con lui, ci fa ridere e ci fa stare bene». 🔗 Leggi su Leggo.it

