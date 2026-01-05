Durante un’intervista a Capital FM, Jack Black ha condiviso di aver rifiutato un ruolo nel film animato Gli Incredibili, un’opportunità che oggi considera un rimpianto. La sua confessione evidenzia come le decisioni prese in passato possano influenzare i percorsi professionali, lasciando un senso di nostalgia per una scelta non fatta. Un commento che invita a riflettere sulle opportunità perse nel mondo dello spettacolo.

Durante un'intervista a Capital FM, Jack Black ha confessato di aver rifiutato un ruolo per il film animato de Gli Incredibili, un'opportunità che oggi definisce un rimpianto. Jack Black rivela di aver rifiutato il ruolo di Sindrome in Gli Incredibili, esprimendo il suo rimpianto per quella scelta. L'attore racconta le ragioni dietro il "no" e come la visione del film finale gli abbia fatto rivalutare la decisione. Il "no" a Gli Incredibili che quasi cambiava tutto All'inizio degli anni 2000, quando School of Rock stava consolidando la sua fama, Jack Black ricevette una proposta: dare la voce a Sindrome, il principale antagonista di Gli incredibili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jack Black e il suo rimpianto per Gli Incredibili: "Mi pento di aver detto no a quel ruolo"

