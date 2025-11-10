Salvò la vita di un bambino Carabiniere eroe premiato a Palazzo Vecchio
Narni, 10 novembre 2025 – Carabiniere eroe, premiato dall’Istituto Scudi San Martino, a Palazzo Vecchio, Firenze, per aver salvato un bambino in un incidente stradale avvenuto a Narni. Il riconoscimento è stato assegnato al brigadiere capo Matteo Cannata. La cerimonia di consegna delle Benemerenze 2025 dell’istituto Scudi San Martino si è svolta sabat alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Eugenio Giani, della sindaca di Firenze, Sara Funaro, del comandante della Legione carabinieri Toscana, generale Pierluigi Solazzo, del comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, colonnello Luigi De Simone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
