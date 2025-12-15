Saluto romano in aula a Verona | depositate le motivazioni della condanna dell' ex consigliere comunale Bacciga

La Corte d’appello di Venezia ha depositato le motivazioni della condanna dell’ex consigliere comunale Andrea Bacciga, condannato per aver effettuato un saluto romano durante una seduta del Consiglio comunale di Verona nel luglio 2018, rivolgendosi ad attiviste di Non una di meno presenti in aula.

