Saluto romano in aula a Verona | depositate le motivazioni della condanna dell' ex consigliere comunale Bacciga
La Corte d’appello di Venezia ha depositato le motivazioni della condanna dell’ex consigliere comunale Andrea Bacciga, condannato per aver effettuato un saluto romano durante una seduta del Consiglio comunale di Verona nel luglio 2018, rivolgendosi ad attiviste di Non una di meno presenti in aula.
La Corte d’appello di Venezia ha condannato lo scorso 23 ottobre l'avvocato Andrea Bacciga per il saluto romano che avrebbe compiuto il 26 luglio 2018, durante una seduta del Consiglio comunale di Verona, rivolgendosi ad alcune attiviste di Non una di meno, presenti sugli spalti dell'aula. Veronasera.it
Clancy: Diritto all'aborto. A Verona grave deriva integralista e saluto romano in aula.
Verona, saluti romani contro le attiviste di Non una di meno: per i giudici il gesto di Andrea Bacciga fu «esibizionismo fascista» - Depositate le motivazioni della condanna per i fatto del luglio 2018 durante le proteste contro il sostegno alle organizzazioni anti- corrieredelveneto.corriere.it
La condanna di Bacciga per il saluto romano: “Fu esibizionismo fascista” - Le motivazioni della sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha condannato il saluto romano di Andrea Bacciga. veronaoggi.it
Sette anni fa, durante una seduta del consiglio comunale a Palazzo Barbieri, rivolse il saluto romano ad alcune attiviste che lo contestavano - facebook.com facebook
Condannato per il saluto romano in Comune: «Fu esibizionismo fascista» x.com