Il Milan si avvicina alla partita contro il Bologna con alcune incognite in attacco. Pulisic è in dubbio e potrebbe saltare l’appuntamento, mentre Leão resta fuori per problemi fisici. La squadra di Pioli deve trovare soluzioni rapide per affrontare una sfida importante senza due dei suoi uomini più offensivi.

Il Milan si prepara al match contro il Bologna con un’incertezza in mediana e un’assenza che pesa: Rafael Leão è fuori dai convocati per un problema fisico non ancora definito, ma il vero colpo di scena riguarda il reparto offensivo. Domenico Saelemaekers, dopo un avvio promettente in maglia rossonera, è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati per il match in programma domenica al Dall’Ara. L’attaccante belga, che ha mostrato segni di ritmo in alcune partite, non ha superato i controlli medici previsti in settimana. Il suo infortunio, non specificato in dettaglio, sembra legato a un affaticamento muscolare che non ha permesso il recupero completo entro la scadenza del lunedì. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Saelemaekers escluso, Pulisic a rischio: le scelte cruciali per il Milan in vista di Bologna

Il Milan si prepara alla sfida contro il Bologna senza Saelemaekers, che probabilmente non scenderà in campo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

