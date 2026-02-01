Rybakina si impone a Melbourne trionfando con determinazione dopo il ko nella finale precedente

Elena Rybakina ha vinto l’Australian Open 2026, battendo Aryna Sabalenka in una partita intensa e combattuta. Dopo la sconfitta nella finale precedente, la tennista russa ha mostrato tutta la sua determinazione e non si è lasciata scappare l’occasione di conquistare il primo grande titolo della stagione. La partita è stata emozionante e ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo punto.

Elena Rybakina ha conquistato il titolo dell'Australian Open 2026, imponendosi con determinazione contro Aryna Sabalenka in una finale che ha regalato emozioni a tutto tondo. La tennista kazaka, numero 3 al mondo, ha vinto per 6-4 4-6 6-4 in due ore e diciotto minuti, chiudendo un percorso tormentato ma coraggioso, dopo aver perso la finale dello scorso anno contro la stessa avversaria. Il match è stato un test di nervi, tattica e resistenza mentale, soprattutto nel terzo set, dove Rybakina ha compiuto una rimonta storica da 0-3, superando un momento di crisi che avrebbe potuto compromettere la sua corsa al titolo.

