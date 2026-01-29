Sabalenka giocherà nuovamente la finale di Melbourne per affrontare il grande battitore Rybakina

Aryna Sabalenka torna in finale agli Australian Open, pronta a sfidare Rybakina. Dopo aver battuto Svitolina, la bielorussa dice che il lavoro non è ancora finito. La sua rincorsa al titolo continua, e ora punta alla quinta vittoria in questa stagione.

2026-01-29 15:32:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Aryna Sabalenka ha insistito sul fatto che “il lavoro non è ancora finito” dopo aver superato Elena Svitolina e aver raggiunto la sua quarta finale consecutiva agli Australian Open. La bielorussa affronterà Elena Rybakina nella partita clou di sabato in una rivincita del loro memorabile scontro del 2023 che Sabalenka vinse in tre set avvincenti per aggiudicarsi la prima delle due corone di Melbourne. Rybakina ha superato la sfida dell’americana Jessica Pegula nella sua semifinale, vincendo 6-3 7-6 (97). Il kazako è uno dei pochi giocatori in tournée in grado di eguagliare la potenza di Sabalenka e la testa di serie numero uno sa che sarà una prova difficile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Questa mattina Rybakina e Sabalenka hanno superato le rispettive avversarie e si sono qualificate per la finale dell'Australian Open.

Sabalenka e Rybakina si preparano a sfidarsi in una finale che promette spettacolo agli Australian Open 2026.

