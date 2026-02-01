Rwgalami un Sorriso dona le divise invernali ai giudici Uisp di Firenze

Questa mattina a Firenze, l’associazione “Regalami un sorriso” ha consegnato le divise invernali ai giudici della Uisp locale. Un gesto semplice ma importante, che dimostra come il mondo del podismo si muova con solidarietà e attenzione verso chi lavora sul campo, spesso senza clamore. La consegna ha suscitato l’apprezzamento di tutti gli interessati, confermando l’impegno di questa realtà nel supportare chi dà il suo contributo alla corsa.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Il gesto solidale dell' Ets "Regalami un sorriso" Un gesto concreto, semplice ma dal forte valore simbolico, che racconta ancora una volta come il mondo del podismo sappia essere comunità, collaborazione e attenzione verso chi opera spesso lontano dai riflettori. Il sodalizio pratese Ets "Regalami un sorriso" ha voluto omaggiare il Comitato Giudici Uisp di Firenze con la consegna di una nuova divisa invernale, pensata per affrontare al meglio le tante giornate di servizio sui campi gara. La consegna è avvenuta presso la sede della Uisp Regionale, alla presenza di Piero Giacomelli, presidente dell'Ets "Regalami un sorriso", e di Marco Ceccantini, presidente regionale Uisp.

