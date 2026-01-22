Il Board of Peace, nuovo club promosso dall’ex presidente Donald Trump, ha attirato l’attenzione di autocrati e leader della destra sovranista. Durante l’inaugurazione a Davos, Trump ha sottolineato l’entusiasmo che suscita questa iniziativa, affermando che molti desiderano aderirvi. Questo evento evidenzia le dinamiche politiche e le alleanze emergenti tra figure di spicco di orientamenti sovranisti e autoritari.

Incontenibile Donald Trump alla cerimonia di inaugurazione del Board of Peace a Davos. Ha celebrato la giornata come “molto emozionante” e ha assicurato che “tutti vogliono farne parte”. Ha persino scherzato sul parterre: “sono tutti miei amici. un paio mi piacciono, un paio no”, salvo poi promuovere in blocco i presenti come “grandi leader” e “grandi personaggi”. Peccato che l’entusiasmo universale esista soprattutto nel suo racconto: fuori dal palco, le adesioni non fioccano salvo che da autocrati e ed esponenti della destra sovranista. I Paesi dell’Unione europea, eccezion fatta per l’Ungheria, snobbano un “consiglio per la pace” che è un’operazione politica con la parola pace in copertina e la geopolitica (più il business) nelle pagine interne. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nasce il Board of Peace, il club di Trump fa proseliti tra autocrati e leader della destra sovranista

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpDopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU.

Fase due a Gaza. Nasce il Board of Peace. Meloni tra i papabiliFase due a Gaza: nasce il Board of Peace, un nuovo passo nel tentativo di stabilizzare la regione.

Nasce a Davos il Board of Peace, la sfida di Trump all'OnuDonald Trump ha messo in scena a Davos la sua visione per risolvere le crisi internazionali, allargando l'orizzonte anche oltre la Striscia, e chiamando a raccolta una ventina di leader, tra fedeli ... ansa.it

Trump firma, nasce il Board of Peace con 20 iscritti. Gaza diventerà una splendida proprietàMolte defezioni, ma una cerimonia in grande stile a Davos. Kushner mostra le slide della nuova Gaza, Trump sicuro che sarà un successo da ... huffingtonpost.it

Ci sono le firme, è ufficiale: nasce il Board of Peace di Donald Trump, per gestire la transizione a Gaza, ma non solo. Per il presidente statunitense questo organismo, di cui lui è capo indiscusso, si dovrebbe sostituire a quelli riconosciuti dalla comunità interna - facebook.com facebook

Il logo, autocrati in prima fila, assenza della Ue, mappe di Gaza: nasce il Board of Peace di Trump x.com