Riempie lo zaino con 1.500 euro di profumi | incastrato dalle telecamere del negozio Denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare profumi per un valore di 1.500 euro all’interno di un negozio. L’episodio è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di identificare e fermare il responsabile.

Riempie in un attimo lo zaino con 1.500 euro di profumi. Incastrato dalle indagini dei carabinieri che lo identificano grazie alle telecamere del negozio. Denunciato 40enne straniero.Si è conclusa nei giorni scorsi l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Commesso infedele riempie lo zaino e prova ad uscire dal supermercato con i prodotti non pagati

Riempie lo zaino di shampoo e creme e scappa: rintracciato tramite i filmati di sicurezza e denunciato

Scuoleria.it. . NEL SACCO DI BABBO NATALE Il Sacco di Babbo Natale è arrivato da Scuoleria e dentro… ci sono le nuovissime fantasie Ergobag 2025/2026, in anteprima assoluta per l’Italia! Durante la diretta scopriremo insieme un altro zaino della nuov Vai su Facebook

Riempie lo zaino con 1500 euro di profumi, denunciato un 40enne - Si è conclusa nei giorni l’indagine condotta dai carabinieri di Parma Oltretorrente che ha portato alla denuncia di un 40enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di un furto in danno di un’at ... Lo riporta gazzettadiparma.it