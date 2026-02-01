Roma Hermoso recuperato | difesa al completo a Udine

A Roma, Mario Hermoso torna a disposizione di Gasperini per la partita contro l’Udinese. Il difensore si è allenato con il gruppo e sarà in campo dal primo minuto, completando un reparto arretrato che ora può contare su tutti i suoi uomini. La difesa giallorossa, quindi, si presenta al massimo, mentre davanti la squadra cerca ancora soluzioni per risolvere i problemi offensivi.

Emergenza davanti, certezze dietro. Per la trasferta di Udine Gian Piero Gasperini ritrova Mario Hermoso, pronto a partire titolare nel terzetto difensivo con Gianluca Mancini e Evan Ndicka. Il rientro dello spagnolo è anticipato di circa due settimane rispetto alla tabella iniziale: Hermoso ha bruciato le tappe dopo la lesione di secondo grado all'ileopsoas rimediata contro il Torino. Segnale forte in vista di una gara delicata, con la Roma che si affida alla solidità del reparto per compensare le difficoltà offensive.

