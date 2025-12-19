La sfida tra Juventus e Roma si avvicina, con attenzione rivolta alle probabili formazioni e ai dubbi di formazione, tra cui Hermoso. I giallorossi affrontano questa giornata di vigilia con la speranza di conquistare punti preziosi e migliorare la propria posizione in classifica, puntando anche sulla possibile presenza di Ferguson in attacco. Un match che promette emozioni e spettacolo, decisivo per il proseguo della stagione.

© Sololaroma.it - Juventus-Roma, probabili formazioni: dubbio Hermoso, Ferguson in avanti

Giornata di vigilia per la Roma, attesa dal big match con la Juventus che potrebbe permettere ai giallorossi di fare un importante balzo in avanti in classifica. La formazione di Gasperini dovrà dimostrare di essere cresciuta negli scontri diretti, dopo che in questo girone di andata sono arrivate tre sconfitte contro Napoli, Inter e Milan. Juventus-Roma, le probabili formazioni. In vista della sfida dell’ Allianz Stadium i problemi per Gasperini potrebbero riguardare il reparto difensivo, soprattutto se Hermoso non dovesse farcela. Come annunciato in conferenza stampa dal tecnico giallorosso, lo spagnolo ha rimediato un affaticamento, con la sua presenza che sarebbe di conseguenza in dubbio ed uno tra Ziolkowski e Ghilardi che potrebbero partire dal 1?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Leggi anche: Milan-Roma, probabili formazioni: Hermoso cerca conferma, il dubbio è su Dovbyk

Leggi anche: Roma, dubbio in avanti per Gasperini verso l’Inter: Dovbyk favorito su Ferguson

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Juventus-Roma: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Juventus-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Bremer, David, Openda, Dybala e Ferguson; Le probabili formazioni di Juventus-Roma (Serie A); Serie A, Juventus-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv.

Juventus-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita - I giallorossi vanno a Torino per blindare il quarto posto nello scontro diretto contro l'ex Spalletti. today.it