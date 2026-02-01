Rinforzi in vista | Fabregas e Douvikas in ottima forma Baturina pronto a entrare in scena per il Como

Il Como si avvicina alla prossima partita con alcune buone notizie. Fabregas e Douvikas sono in ottima forma e si allenano con intensità. Baturina, invece, si prepara a entrare in campo, pronto a dare il suo contributo. La squadra lavora per portare a casa punti importanti.

Il Como si prepara al prossimo impegno con una rosa rafforzata da prestazioni positive di alcuni elementi chiave. Marco Fabregas, dopo un periodo di incertezza legata a un infortunio, è tornato in campo con il gruppo e ha dimostrato di essere in condizioni fisiche ottimali. Il centrocampista spagnolo, noto per la sua visione di gioco e la capacità di regolare il ritmo della partita, ha già iniziato a lavorare con il resto della squadra in allenamento, segnando un passo avanti fondamentale per la fase conclusiva del campionato. La sua presenza in mediana potrebbe rappresentare un fattore decisivo per il progetto tattico del tecnico, soprattutto in vista di incontri che richiedono controllo del pallone e precisione nelle transizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

